Akker van Sclessin eist nieuw slachtoffer: Amallah moet trekkebenend naar de kant

Drie dagen na de blessure van Anderlecht-speler Yari Verschaeren eiste de grasmat van Standard woensdag een nieuw slachtoffer. Deze keer was het de thuisploeg die een speler zag uitvallen.

Selim Amallah ging na een halfuur op de grond zitten, probeerde nog even door te voetballen, maar moest uiteindelijk met een spierblessure naar de kant. Ook Zinho Vanheusden had even verzorging nodig na het wegtrappen van een bal. En net voor rust moest ook Mergim Vojvoda trekkebenend naar de kant voor verzorging. Toeval of niet, de akker van Sclessin is dringend aan vervanging toe.