Hertha van Boyata en Lukebakio verder weg uit gevarenzone na zege bij Bayer Leverkusen

Hertha Berlijn heeft woensdag op de zestiende speeldag van de Duitse Bundesliga met 0-1 gewonnen bij Bayer Leverkusen. Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio startten in de basis bij de bezoekers.

Het eerste en enige doelpunt kwam op naam van de Nederlander Karim Rekik (64.), die Hertha Berlijn middenin de tweede helft de overwinning schonk. Een minuut later werd Lukebakio naar de kant gehaald, zijn ploegmaats hielden de drie punten vast.

In het klassement doet Hertha een uitstekende zaak. Het telt nu 18 punten en schuift op naar de dertiende plaats. De bonus op de nummer zestien, die play-downs moet spelen, loopt op tot zes punten. Leverkusen is zevende met 25 punten.

Scorende Sebastiaan Bornauw helpt Keulen aan belangrijke zege bij Frankfurt

FC Köln heeft woensdag op de zestiende speeldag van de Duitse Bundesliga met 2-4 gewonnen bij Eintracht Frankfurt. Sebastiaan Bornauw maakte de 2-2 voor de bezoekers, de Keulenaars doen een gouden zaak in de degradatiestrijd.

Martin Hinteregger (6.) bracht Frankfurt op voorsprong, Goncalo Paciencia (30.) diepte verder uit tot 2-0. Jonas Hector (44.) zorgde voor de aansluitingstreffer, Bornauw (72.) verlengde een vrije trap van Kainz handig in doel. Dominick Drexler (81.) bracht Köln op voorsprong, Ismail Jakobs (90+4.) maakte er in de blessuretijd nog 2-4 van. Keulen rukt op van de zeventiende naar de vijftiende plaats in de stand. De nummers zeventien en achttien degraderen, nummer zestien speelt play-downs.

Doelman Koen Casteels en Benito Raman speelden 1-1 gelijk in een Belgenduel tussen Wolfsburg en Schalke. Raman viel wel pas in twintig minuten voor tijd, toen Schalke op voorsprong stond dankzij een treffer van Ozan Kabak (51.). Kevin Mbabu (82.) maakte in het slot nog gelijk.