Bij Antwerp smullen ze van wereldgoal van “Den Benny” en willen ze de beker winnen: “Doorgaan tot het einde”

Antwerp ging met 1-3 winnen op het drassige veld van Standard en staat in de halve finales van de Beker van België. Een trofee die ze willen winnen.

Ritchie De Laet scoorde de gelijkmaker in Luik en zette zo de comeback van de Great Old in. “We hadden al een paar halve kansen, maar toen was de laatste pass er net niet”, aldus de verdediger. “De eerste helft was heel open, van beide kanten. In de tweede helft voelde je dat spelers veel matchen in de benen hebben. Maar we weten dat als we onze voet er kunnen naast zetten, dat we altijd iets kunnen. Er was dan de wereldgoal van ‘Den Benny’ (Manuel Benson, red.). Toen wist je dat Standard moest komen en dan hebben wij de spelers om het af te maken.”

Denken ze bij Antwerp al aan de beker winnen? “Aan een competitie neem je deel om te winnen. We zijn er weer een stap dichterbij, maar laten we eerst de loting afwachten. Maar we willen doorgaan tot het einde.”