Leicester met Dennis Praet klopt Everton na strafschoppen in League Cup, ook Man City en United stoten door

Leicester, met Dennis Praet maar zonder Youri Tielemans, heeft zich woensdag geplaatst voor de halve finales van de Engelse League Cup door met strafschoppen te winnen tegen Everton. De wedstrijd eindigde op 2-2. Manchester City, waar Kevin De Bruyne rust kreeg, haalde het met 1-3 bij derdeklasser Oxford United.

Bij Leicester kreeg Tielemans rust, Praet startte in de basis. James Maddison (26.) bracht Leicester voor, Jonny Evans (29.) maakte er 0-2 van. In de tweede helft maakte Tom Davies (70.) de aansluitingstreffer voor Everton, in de blessuretijd maakte Leighton Baines (90+1.) gelijk. Strafschoppen moesten uitsluitsel brengen, Praet was dan al naar de kant gehaald. Zowul Tosun als Baines miste zijn elfmeter bij Everton, waardoor Leicester zich mag opmaken voor de halve finales.

Ook Manchester City staat in de halve finales. Met een mix van vaste waarden en reserves werd Oxford opzijgezet. Joao Cancelo (22.) bracht City voor, Matt Taylor (46.) maakte gelijk. Raheem Sterling (50, 70.) trok met twee doelpunten de zege over de streep voor de ploeg van Pep Guardiola.

De beide clubs uit Manchester komen elkaar in de halve finales tegen. Leicester speelt tegen Aston Villa.