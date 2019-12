Anderlecht moet seizoen redden tegen Club, maar vermijdt best strafschoppenreeks

Anderlecht hoopt dat het vanavond in de Bekerkraker tegen Club Brugge niet op penalty’s uitdraait. Paars-wit won slechts één op tien strafschopreeksen in zijn geschiedenis. Club is daarentegen specialist met tien gewonnen reeksen op elf.

Club Brugge plaatste zich voor de kwartfinales van de Beker dankzij penalty’s op Oostende. Doelman Simon Mignolet hield twee strafschoppen tegen terwijl Hans Vanaken, Ruud Vormer, Siebe Schrijvers en Eder Balanta raak troffen voor Club. Blauw-zwart telt (op Mbaye Diagne na) heel wat goeie strafschopnemers in zijn rangen terwijl ook Simon Mignolet bekendstaat als een specialist in het genre.

Heel anders kijkt Anderlecht tegen mogelijke penalty’s aan. Paars-wit won maar één van zijn tien reeksen, in de Beker tegen La Louvière in 2010. Bovendien telt het vele tieners die nog nooit strafschoppen trapten op zo’n moment.

“Tja, er gaan jonge gasten moeten trappen als het zover komt, want er zijn bijna geen andere spelers”, zegt Anderlecht-coach Frank Vercauteren. “Bij de vorige bekerwedstrijd hebben we al gevraagd wie die verantwoordelijkheid wou nemen. Om de eerste twee penalty’s te trappen waren er direct veel kandidaten. Geen probleem. We hebben er zelfs op getraind, maar de exacte omstandigheden kun je natuurlijk niet nabootsen.”

Club verloor in de laatste dertig jaar nog maar één keer een penaltyreeks: tegen AA Gent in de Beker in het seizoen 2011-2012. In de Beker van België won het twee keer op drie een penaltyreeks, in de Super Cup vier keer op vier en Europees eveneens vier keer op vier.