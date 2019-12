“To be or not to be”: Anderlecht moet bewijzen dat seizoen nog niet voorbij is

To be or not to be. That is the question. Als Anderlecht de bekermatch tegen Club Brugge verliest, bestaat het – bij wijze van spreken – niet meer. Dan is het seizoen zo goed als voorbij, want Play-off 1 is mijlenver af. Vijf dagen voor Kerstmis zou dat ongezien zijn voor RSCA. Trainer Frank Vercauteren houdt wel de druk af. “Niet alles hangt af van die ene match.”

Jürgen Geril