Lege versus volle ziekenboeg: negen geblesseerden bij Anderlecht, één bij Club

Hoewel Club Brugge dit seizoen al negen wedstrijden meer speelde dan Anderlecht (30 tegenover 21), heeft het amper één geblesseerde: Matej Mitrovic. De Kroatische verdediger is al sinds vorig seizoen op de sukkel met een voetblessure. De Senegalese winger Krépin Diatta is terug. Hij trainde woensdag mee en is donderdagavond inzetbaar op Anderlecht.

In schril contrast met de fysieke paraatheid bij Club is de blessurelast bij Anderlecht. Vincent Kompany en Nacer Chadli zitten in de selectie, maar Francis Amuzu en Killian Sardella raken niet klaar voor de bekermatch. Samir Nasri (hamstrings), Landry Dimata (knie), Zakaria Bakkali (knie), Andy Najar (knie), Pieter Gerkens (voet), Philippe Sandler (knie) en Yari Verschaeren (enkel) zijn langdurig out. In totaal mist Anderlecht negen kernspelers door blessures.