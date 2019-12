Philippe Clement pleit voor behoud RSZ-regels: “Hoop dat we het niveau van de competitie niet doodmaken”

Aan de vooravond van een Bekerduel vol Rode Duivels – vier bij Anderlecht, drie bij Club Brugge – pleit Club-trainer Philippe Clement voor het behoud van sociale en fiscale voordelen in ons voetbal. “Ik hoop dat we onszelf niet doodmaken met nieuwe regelgeving, waardoor je zulke spelers niet kunt halen”, waarschuwt de coach.

Hendrik Van Crombrugge, Vincent Kompany, Elias Cobbaut, Nacer Chadli bij de thuisploeg, Simon Mignolet, Hans Vanaken, Brandon Mechele bij de bezoekers. De kans is reëel dat er straks in het Astridpark zeven spelers aan de aftrap staan die onlangs het shirt van de nationale ploeg droegen. De onfortuinlijke Yari Verschaeren had de achtste kunnen zijn. Het is jaren geleden dat zoveel Rode Duivels tegelijk op een Belgisch voetbalveld stonden.

Club Brugge maakte vorige zomer een radicale keuze door veel geld te investeren in Simon Mignolet en heeft zich die keuze niet beklaagd. Ook in januari kijkt het of er een Rode Duivel haalbaar is, al is die transferperiode minder evident om in het buitenland koopjes te doen. Behalve Anderlecht en Club haalden ook AA Gent (Laurent Depoitre), Antwerp (Wesley Hoedt, Kevin Mirallas, Steven Defour) en zelfs Zulte Waregem (Saido Berahino) spelers met Premier League-ervaring naar België.

Of zulke spelers in de toekomst haalbaar zijn, hangt onder meer af van de nieuwe regelgeving rond sociale bijdragen en fiscale voordelen in ons voetbal. De meeste politieke partijen stellen die in vraag, terwijl ze voor onze topclubs een slok op de borrel kunnen schelen. Door de geringe belastingen kunnen onze Belgische clubs hogere lonen bieden.

Philippe Clement is de eerste clubtrainer die een duidelijke waarschuwing uitstuurt. “Het niveau van onze Belgische competitie wordt beter en beter”, zegt de Club-coach. “Dat krijg ik ook te horen van spelers die zijn teruggekeerd uit de Premier League. Onder meer Simon Mignolet heeft al gezegd dat hij geschrokken is van het niveau. Ik hoop dat we het niveau de volgende jaren nog beter maken en onszelf niet doodmaken met nieuwe regelgeving, waardoor je zulke jongens niet kunt terughalen. Dat zou spijtig zijn voor het Belgisch voetbal en voor alle mensen die het volgen.”