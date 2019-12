8 jaar oud en al de best verdienende YouTuber

Ryan Kaji, het achtjarige jongetje achter het YouTube-kanaal Ryan’s World, is voor het tweede jaar op rij de best verdienende YouTuber. Volgens zakenblad Forbes rijfde hij dit jaar 26 miljoen dollar binnen. Dat is een slordige 23,4 miljoen euro.

Dat we een verkeerde job hebben gekozen! Wie had ooit gedacht dat een achtjarige die voor een camera speelgoeddozen opent en de inhoud ervan becommentarieert, zoveel geld zou verdienen? Wat dat is precies wat Ryan doet met zijn ‘Ryan Toys Review’. Het YouTube-kanaal werd opgericht in 2015 – Ryan was toen amper drie jaar – en telt intussen al 23 miljoen trouwe fans.

Opmerkelijk: Ryan laat zelfs PewDiePie, de best verdienende YouTuber ooit, achter zich. Felix Kjellberg, zoals de 30-jarige Zweedse influencer in het écht heet, verdiende het voorbije jaar 13 miljoen dollar en eindigt daarmee op de zevende plaats van best verdienende YouTubers in 2019.

DE VIJF GROOTSTE YOUTUBE-VERDIENERS

1. Ryan Kaji van ‘Ryans Toys Reviews’: 26 miljoen dollar2. Dude Perfect van ‘The Dude Perfect Show”: 20 miljoen dollar3. Anastasia Radzinskaya van ‘Like Nastya’: 18 miljoen dollar4. Rhett McLaughlin en Link Neal van ‘Good Mythical Morning’: 17,5 miljoen dollar5. Jeffree Star: 17 miljoen dollarBron: Forbes