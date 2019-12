Beslissing nieuwe voorzitter Belfius uitgesteld

De beslissing over wie Jos Clijsters gaat opvolgen als voorzitter van de bank Belfius, dreigt enkele weken vertraging op te lopen. Normaal zou het benoemingscomité van Belfius dinsdag het lijstje kandidaten reduceren tot één naam, waarop de raad van bestuur vandaag de keuze zou bevestigen.

Maar die timing loopt vertraging op omdat het remuneratie- en benoemingscomité zijn beslissing heeft uitgesteld tot het meer zicht heeft op het dossier van Filip Dierckx (64). Die nam op 5 december onverwacht ontslag bij BNP Paribas Fortis, waar hij tot dan de nummer twee was. Dierckx deed dat naar eigen zeggen omdat hij geïnteresseerd was in het voorzitterschap van Belfius.

LEES OOK: Filip Dierckx, de nummer twee van ’s lands grootste bank BNP Paribas Fortis, stapt op

Maar volgens sommige bronnen zijn er vragen gerezen over mogelijke belangenvermenging. Dierckx is namelijk ook voorzitter van SD Worx en zou tussenbeide zijn gekomen in een kredietdossier tussen de bank en de HR-dienstengroep, iets wat de man zelf ontkent. De vraag is of de feiten van die aard zijn dat ze impact kunnen hebben op het ‘fit and proper’-onderzoek dat de toezichthouders in Brussel en Frankfurt voeren bij de aanstelling van bankbestuurders. Voor een kandidaat-voorzitter ligt de lat nog hoger. (krs, pdd)