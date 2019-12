Coca-Cola sites geblokkeerd tot het weekend

Coca-Cola European Partners Belgium maakte in januari van dit jaar zijn plannen bekend om twee van de vijf distributievestigingen te sluiten, die van Hasselt en Heppignies. Volgens de bonden gaat het al om de 27ste reorganisatie bij het bedrijf. Alleen al daarom kenden de onderhandelingen een moeilijke start, zegt ABVV Horval-secretaris Bjorn Desmet. En sindsdien is de toestand er niet bepaald op verbeterd. “De werknemers zijn het beu. Ze leven al heel lang in onzekerheid. Als je voortdurend van de ene reorganisatie in de andere valt, is het logisch dat er op den duur iets begint te borrelen.”

Geen doorbraak

Vorige week zaten de vakbonden voor de zoveelste keer samen met de directie. Al gauw bleek dat de onderhandelingen strop zaten. “Alle partijen bleven bij hun standpunt en er kwam geen opening vanwege de directie”, aldus Anita Van Hoof, federaal secretaris van BBTK. Daarom is besloten om actie te voeren. Die actie gaat vooral uit van de distributie, maar de bonden sluiten niet uit dat ze zal overslaan naar andere afdelingen. “De algemene malaise in het bedrijf is groot”, luidt het.

De bonden eisen onder andere een goed sociaal plan voor wie door de reorganisatie zijn job verliest en werkzekerheid voor wie mag blijven. Hoeveel banen er precies bedreigd zijn en of de huidige loon- en arbeidsvoorwaarden veranderen voor wie mag blijven, is na bijna een jaar nog altijd niet duidelijk. “En dat terwijl Coca-Cola het in ons land lang niet slecht doet en mooie cijfers kan voorleggen.”

Directie is “verbaasd”

De directie bevestigt de blokkades van de distributiecentra en zegt “verbaasd” te zijn door de actie van de vakbonden: “Vorige week was er overleg, maar de vakbonden hebben de onderhandelingstafel verlaten”. Intussen is er een verzoeningsprocedure aangevraagd. Die vergadering zou op 15 januari doorgaan. Door de blokkades kunnen “tal van leveringen niet gebeuren”, zegt woordvoerster Eva Lefevre, die meteen onderstreept dat er vooralsnog geen bevoorradingsproblemen zijn.

Alvast de met sluiting bedreigde vestiging van Hasselt, waar een 70-tal mensen werkt, gaat minstens drie dagen dicht. “Tenzij het management sneller reageert”, zeggen vakbondsafgevaardigde Marco Carlucci en ACV-secretaris Veerle Putzeys bij Het Belang van Limburg. “Zo vlak voor de feestdagen merken dat elk overleg gestaakt wordt, is natuurlijk een mokerslag. We hopen alleszins dat dit verhaal nog kan keren en dat de directie in Brussel inziet dat een Limburgs verdeelcentrum absoluut noodzakelijk blijft voor deze kant van het land”, aldus de vakbondsleiders.