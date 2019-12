Fusie PSA en Fiat geofficialiseerd

De Frans-Duitse autobouwer PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel) en het Italiaans-Amerikaanse Fiat-Chrysler gaan fuseren tot de op drie na grootste autogroep ter wereld. Het nieuws was al bekend, nu hebben beide bedrijven een bindend akkoord ondertekend. Alleen de concurrentiewaakhond moet nog groen licht geven.

De nieuwe fusiegroep is goed voor de verkoop van 8,7 miljoen auto’s per jaar. Enkel Volkswagen, Toyota en Renault-Nissan verkopen nog meer wagens. De nieuwe groep telt ook meer dan 400.000 personeelsleden. PSA heeft de merken Peugeot, DS, Citroën en Opel in portefeuille. Fiat Chrysler is bekend van de merken Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Lancia en Maserati.

Aan het hoofd komt PSA-topman Carlos Tavares. Voorzitter wordt John Elkann, nu voorzitter van Fiat-Chrysler. De fusie tussen PSA en Fiat-Chrysler moet jaarlijks 3,7 miljard euro aan synergieën opleveren, zonder geplande fabriekssluitingen. Dat geld is broodnodig om de miljardeninvesteringen in de ontwikkeling van de zelfrijdende en de elektrische auto te bekostigen.

Door de fusie krijgt PSA eindelijk voet aan de grond in de VS, terwijl Fiat toegang krijgt tot lage-emissietechnologie, waar het vandaag achterophinkt. Een van dé grootste uitdagingen van de nieuwe groep wordt doorbreken in China, de grootste automarkt ter wereld.(krs, blg)