“Bakkali en Nasri hebben nog werk”

Het eerste deel van het seizoen is eigenlijk al mislukt, maar op winterstage wil Anderlecht straks toch een goeie basis leggen voor de rest van de competitie. Paars-wit heeft momenteel 38 spelers in zijn A-kern. Die zullen echter niet allemaal mee op het vliegtuig stappen. “De definitieve lijst is nog niet gemaakt, maar het plan is om zo’n dertig spelers mee te pakken”, aldus Vercauteren. “Dat zullen jongens zijn die kunnen deelnemen aan de oefenwedstrijden en daarna ook in aanmerking komen voor de competitiehervatting tegen Club Brugge halfweg januari. Wie niet ver genoeg staat, blijft thuis.”

Zo moet Anderlecht nog eens goed inschatten hoe de toestand van Anthony Vanden Borre op dit moment is. Voelt VdB zich al klaar om zich te integreren in de A-ploeg? Dat is toch nog even afwachten. Datzelfde geldt ook voor Landry Dimata en Andy Najar. Die zijn al maanden aan het herstellen van knieproblemen. Dimata is wel in Brussel, Najar niet. “Dimata staat nog niet op het trainingsveld. En Najar: die zit hier letterlijk heel veraf. Andy revalideert in Amerika. Als hij terugkeert naar België, dan zullen we hem de nodige tests laten ondergaan om in te schatten hoever hij medisch staat.”

Wellicht hoopt paars-wit dat de Hondurees, die in juni einde contract is, tijdens de winterstop een nieuwe ploeg vindt. Wie wel in aanmerking komen voor een rentree zijn Samir Nasri en Zakaria Bakkali. Dit duo stond deze week na een spierscheur en een knieoperatie weer op het oefenterrein. Toch tempert Vercauteren de verwachtingen. “Hun comeback is nog niet voor meteen. De uitdaging voor die jongens is dat ze er tegen 5 januari helemaal staan voor het vertrek op oefenkamp. Ze hebben nog heel wat werk voor de boeg. We moeten ook zien hoe scherp ze zijn na de feestdagen.”

Een subtiele opmerking, maar toch een sterke boodschap. Nasri en Bakkali pakken soms gemakkelijk kilo’s. Dat was al zo in het verleden en een periode van inactiviteit doet hen niet altijd goed. De woorden van Vercauteren kunnen tellen als waarschuwing.

Gerkens geen operatie

Tot slot zijn er nog Philippe Sandler (knie), die twee maanden out is, en Pieter Gerkens, die sukkelt met de hiel nadat zijn voetbalschoenen hem irriteerden. Zeker Gerkens lijkt echt van de radar verdwenen. “Bij Pieter was er zelfs sprake van een operatie”, besluit Vercauteren. “Voorlopig is dat wel van de baan, want tijdens zijn revalidatie maakte hij een beweging die ervoor zorgde dat zijn voet weer beter voelde zonder chirurgische ingreep. Al zal zijn terugkeer nog niet voor morgen zijn. Zelfs 5 januari halen, wordt nipt.”