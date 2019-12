Politie voert grote actie tegen mensensmokkel en transmigratie in provincie Antwerpen

Antwerpen / Wijnegem / Wommelgem / Ranst - In de provincie Antwerpen is woensdagavond rond 21 uur een politieoperatie van zo’n vier uur tegen mensensmokkel en transmigratie gestart. De focus van de controleactie ligt deze keer niet op snelwegparkings, de plaats waar transmigranten op vrachtwagens proberen te klauteren, maar op de trams die de transmigranten in de richting van de snelwegparkings brengen. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem kwam een kijkje nemen.

Voor deze actie werkten lokale en federale politie-eenheden samen met controleurs van De Lijn, de Dienst Vreemdelingenzaken, het parket en de gerechtelijke politie. In totaal kwamen een veertigtal politiemensen in actie op drie verschillende locaties, de terminus van de tram aan de park & ride in Wommelgem, het shoppingcentrum van Wijnegem en een plek niet ver van de autosnelweg.

De operatie vond dus niet plaats op een snelwegparking en dat heeft een tactische reden, legt Jean-Claude Gunst, directeur-coördinator federale politie Antwerpen uit: “Wij stellen vast dat die transmigranten met de trein van Brussel naar Antwerpen komen. Daar nemen ze de bus of tram naar de terminus, van hieruit gaan ze anderhalve kilometer te voet naar de snelwegparking langs de E313 in Ranst. Hier zijn onze acties minder risicovol dan op de parkings, want wanneer daar transmigranten proberen te ontsnappen, levert dat soms gevaarlijke situaties op. We hebben het al meegemaakt dat ze de snelweg oplopen. Op de bussen en trams zitten ze een stukje gevangen. Dat ze niet weg kunnen, is veiliger voor de transmigranten zelf en ook voor ons.”

Migranten opgepakt

De actie begon rond 21 uur. Tweeënhalf uur later waren er zeven transmigranten opgepakt, waaronder Guineeërs en Eritreeërs. Gunst: “Het uiteindelijke doel is via die onderschepte transmigranten bij de bendes te geraken die enorm veel geld verdienen met de mensensmokkel. Hen willen we aanpakken. Daarvoor hebben we informatie nodig die we mondeling krijgen van de opgepakte transmigranten of via documenten die ze op zak hebben of eventueel door het uitlezen van hun gsm.”

De controles op mensensmokkel werden de laatste maanden opgedreven. “Dat is zeker zo. Sinds 1 december zijn er al vierhonderd transmigranten opgepakt”, weet minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), die de politiemensen kwam bedanken. “Er zijn nu permanent acties tegen transmigratie. Het is één van de belangrijkste punten in de globale politiezorg. Het is niet omdat de Brexit op komst is of omdat het eindejaarsperiode is dat die acties worden opgedreven, het is een permanente zorg”, aldus de minister.