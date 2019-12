Schietpartij recht tegenover woning Bart De Wever, ook drie andere huizen beschoten

Antwerpen / Deurne - Rond 4.45u woensdagnacht is er opnieuw geschoten in Antwerpen. Deze keer vonden de feiten plaats aan een appartementsblok recht tegenover het huis van burgemeester Bart De Wever op de Herentalsebaan in Deurne. Ook in de Van Steenlandstraat werd geschoten.

Een bewoonster zag het incident gebeuren en verwittigde de politie. De dader vluchtte weg. Wie er geviseerd werd, is nog onduidelijk. Mogelijk zijn de feiten drugsgerelateerd.

De Wever zelf laat intussen via zijn woordvoerder weten dat hij de communicatie over de zaak zoals steeds aan het parket overlaat. “De burgemeester heeft inderdaad schoten gehoord, maar zijn situatie verschilt niet met die van alle andere Antwerpenaren die dit al in hun buurt hebben meegemaakt”, zegt zijn woordvoerder Johan Vermant. “Hij vertrouwt dus op het gerechtelijk onderzoek.”

Het parket bevestigt dat er op een woning werd geschoten, allicht met een handvuurwapen. Er zijn vier kogelinslagen, er vielen geen gewonden.

Er zijn duidelijk vier kogelinslagen merkbaar Foto: Patrick De Roo

Drie andere huizen beschoten

Ook in de Van Steenlandstraat, enkele honderden meters verderop, zijn twee aanpalende woningen beschoten. Een van de getroffen panden is al dertien jaar eigendom van slagerij Vermote. De eigenaars hebben hun winkel aan de overkant van de straat, op de hoek met de Herentalsebaan, en richtten de garage van het geviseerde pand in als klantenparking. Ook in de Dascottalei zouden even na 5 uur nog schoten gelost zijn.

De Dascottalei Foto: dvd

In de ramen van het appartement op de eerste verdieping zitten meerdere kogelgaten. Volgens de eigenaars woont de huurder er nog maar anderhalve maand. Zij zijn ervan overtuigd dat hij niets met het drugsmilieu te maken heeft. “Hij belde vanochtend om te zeggen dat er een lamp gesprongen was en dat zijn tv niet meer werkte. Ik keek naar buiten en zei: ‘Er zitten kogelgaten in je ramen.’”

De vrouw had eerder ook lawaai gehoord op straat, maar toen ze niets zag, was ze weer gaan slapen.

