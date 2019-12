Nancy Pelosi “weet nog niet wanneer ze impeachment zal doorgeven aan Senaat”

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Democrate Nancy Pelosi, heeft verklaard dat ze nog niet weet wanneer ze de goedgekeurde impeachmentartikelen zal doorgeven aan de Senaat, wat nodig is om de volgende stap in het proces te nemen. De procedure dreigt zo uitgerekt te worden en een zo goed als gegarandeerde vrijspraak in de Senaat vertraagd.

Nu Amerikaans president Donald Trump officieel impeached (aangeklaagd) is, is het in principe aan de Senaat om een proces te voeren om hem al dan niet schuldig te verklaren en af te zetten. Maar daarvoor moet het Huis van Afgevaardigden eerst de zopas goedgekeurde impeachmentartikelen doorgeven.

Pelosi wil daar naar eigen zeggen mee wachten tot de Senaat regels vastlegt. Zij is er tegen gekant dat Republikeins leider van de Senaat Mitch McConnell het proces zou leiden. McConnell had gesuggereerd dat hij zou samenwerken met de raadsman van het Witte Huis voor het proces. Volgens Pelosi zou het hoofd van de jury dan onder één hoedje spelen met de advocaat van de beklaagde.

Er is ook nog onenigheid over andere aspecten van het proces. Republikeinen zijn voorstanders van een snelle procedure, Democraten lieten al verstaan dat ze onder meer graag bijkomende getuigen zouden horen en dringen aan op een grondig proces.

“We sturen de artikelen vanavond niet, omdat het moeilijk is om te bepalen wie de managers (uit het Huis van Afgevaardigden, die de impeachment moeten presenteren aan de Senaat, nvdr.) zouden zijn totdat we de arena zien”, zei Pelosi na afloop van de stemming in het Huis. “Tot nu toe hebben we niets gezien dat er eerlijk uitziet, dus hopelijk zal het eerlijker zijn, en als we dat zien, sturen we onze managers.”

De artikelen niet doorsturen zou McConnell onder druk kunnen zetten om het proces te voeren op een manier die de Democraten aanvaardbaar vinden. En zolang de artikelen niet doorgestuurd zijn, kan de Senaat Trump niet officieel vrijspreken.