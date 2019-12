Kyra Gantois haalt uit naar "vakantie vierende" Anuna De Wever en haar "enorm schadelijke zeilboot"

Terwijl Anuna de halve wereld afreist, zit Kyra Gantois te blokken voor de examens. Toch kan het voormalige boegbeeld van Youth For Climate niet laten om op Twitter uit te halen naar Anuna.

“Dus als ik het goed begrijp. Vertrekt Anuna naar de COP met een zeilboot, die eigenlijk enorm schadelijk is voor het milieu. Krijgt dan te horen dat de COP wordt verplaatst naar Madrid, heeft eigenlijk genoeg tijd om terug te keren, maar kiest ervoor om verder naar het Amazonewoud te gaan. Om dan een week in het mooie Brazilië te verblijven. Om dan op vakantie naar Martinique te gaan om van daar eens te videochatten met de COP in Madrid om dan van daar naar Aruba te gaan, om dan midden januari (dat is pas binnen een maand) terug te komen met een cargoschip, dat ook allesbehalve goed is voor het milieu”, stelt ze verbaasd.

Ze is boos dat Anuna zo de geloofwaardigheid van de hele organisatie in twijfel trekt. “Ik weet het niet hé, maar ik zit hier rustig te studeren voor mijn examens, heb YFC opgegeven door het pestgedrag en al de stress die er bij kwam kijken en zij zit rustig de geloofwaardigheid van de organisatie waar ik mijn leven in gestoken heb in twijfel te trekken. Ik heb niks persoonlijk tegen Anuna, maar what the fuck?”

De twee vriendinnen braken afgelopen zomer alle banden met elkaar. Kyra voelde zich de mond gesnoerd en gepest door de beweging.