Ridouan Taghi overgebracht naar Nederland

Ridouan Taghi is woensdag door de autoriteiten in Dubai het land uitgezet en afgelopen nacht overgebracht naar Nederland. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Hij is naar een penitentiaire instelling gebracht.

Taghi werd maandag in Dubai aangehouden. Hij was de meest gezochte crimineel van Nederland en wist lang uit handen van de politie te blijven. De hoofdverdachte in het Marengo-proces is om veiligheidsredenen met een gecharterd vliegtuig naar Nederland gevlogen, onder begeleiding van de Nederlandse politie.

Marengo gaat over een reeks liquidaties en liduidatiepogingen in de onderwereld. Kort nadat in dit proces kroongetuige Nabil B. werd gepresenteerd, werd de broer van B. vermoord. Afgelopen september werd de advocaat van B. voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Als opdrachtgever voor beide schokkende moorden wordt naar Taghi gewezen.

