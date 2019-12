Achtjarig meisje sterft nadat stiefmoeder haar van vuil toiletwater doet drinken

Verbijstering in Hillstop, in de Amerikaanse staat West Virginia. Daar werden Marty Browning (34) en zijn echtgenote Julie Dawn Titchenell-Browning (36) en haar stiefzus Sherie Titchenell (35) afgelopen week in de boeien geslagen op verdenking van moord op de achtjarige Raylee JoLynn. De aanhouding kwam er nadat het onderzoek nieuwe details onthulde.

Zo zou Raylee JoLynn, de dochter van Marty, de avond voor haar dood in een kamer geslapen hebben waar een seksspeeltje en een klauwhamer lag. Sherie, die samen met kleine Raylee JoLynn in de kamer sliep, kon maar niet verklaren waarom die twee items in de kamer aanwezig waren.

Een van de drie dochters van Titchenell-Browning, die toevertrouwd werd aan pleegzorg, zegt dat Raylee JoLynn geregeld huisarrest kreeg. “Ze werd eens drie dagen gestraft en toen mocht ze helemaal niets drinken. Ik zag dat ze soms uit het toilet dronk. Ik zei haar dat het water vuil was maar ze had zo’n dorst.” Ook werd het meisje meermaals mishandeld. “Ze gingen haar te lijf met riemen, lepels en allerlei metalen voorwerpen. Ze had eens in bed geplast en toen moest ze op de grond slapen met een luier aan.” Het meisje belandde meermaals in het ziekenhuis met verwondingen, die maar moeilijk verklaard konden worden door de ouders.

Stemmingsstoornissen

Hoe het meisje op 26 december 2018 precies om het leven kwam, is voorlopig nog niet duidelijk. Wel is bevestigd, dat ze leed aan een infectie, dat afkomstig kan zijn van vervuild toiletwater. Ook had ze een gescheurd rectum en blauwe plekken over haar hele lichaam. Het meisje slikte ook zeven soorten medicatie om autisme en stemmingsstoornissen te behandelen. Of die stoornissen effectief bij haar vastgesteld werden, is niet bekend.

Het trio wordt beschuldigd van moord op een kind door een ouder en van verwaarlozing met de dood tot gevolg. Sherie werd gearresteerd, een dag later gaf het echtpaar zichzelf aan bij de politie. Een rechtbank zal op een latere datum oordelen over hun lot.