Nieuwe racismerel in Nederland: “Van zwarte piet dit tot bananen zo”

Er is een nieuwe racismerel losgebarsten in Nederland. De Nederlandse tweedeklasser Telstar heeft zich woensdag verontschuldigd voor het “wangedrag van enkele fans” na het bekerduel tegen Ajax (3-4-verlies). Ze zouden racistische kreten hebben geroepen naar Ajax-doelman André Onana.

De club specifieerde niet om welke daden het ging, maar heel wat tv-kijkers in Nederland hoorden dat supporters “banaantje” hadden geroepen. Ook andere scheldwoorden waren te horen.

“Als club zijn wij doodziek van de misdragingen van enkelen, die daarmee een negatieve stempel drukken op een avond die verder fantastisch verliep”, schreef Telstar in een mededeling. “Telstar is een club die gelijkheid enorm hoog in het vaandel heeft staan en waar iedereen welkom is”

“Telstar heeft een groot scala aan medewerkers met verschillende achtergronden. Mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond, mensen die tot de lgbt-gemeenschap behoren, mannen en vrouwen. Ofwel: iedereen is welkom bij de Witte Leeuwen. Wij kunnen en zullen het nimmer accepteren dat spelers van de tegenstander, onze eigen spelers, of wie dan ook op een manier worden bejegend die haaks staat op alles wat wij als Telstar zijn.”

“Van zwarte piet dit tot bananen zo”

De uitlatingen werden gedaan in de tweede helft en werden volgens Steef Hammerstein, commercieel-directeur van de Velsense profclub, ’door een enkeling’ geroepen vanuit de Noord-tribune, die speciaal voor de bekerkraker was aangelegd. Wat er zoal werd geroepen? “Het bekende werk. Van zwarte piet dit tot bananen zo. Het was verder in het stadion niet goed te horen, maar de microfoons achter het doel van Onana registreerden de woorden. Vreselijk gewoon, om je kapot te schamen”, aldus een aangeslagen Hammerstein in De Telegraaf. “Wij hebben die onverlaten direct opgeroepen om te stoppen met de kwetsende uitlatingen.”

Telstar-woordvoerder Dennis Bliek verklaarde dat Telstar er alles aan zal doen om de daders op te sporen. “Want dit hoort niet bij Telstar. Geloof me: we nemen de signalen van vanavond heel serieus. We gaan op basis van de televisiebeelden achter de daders aan en zullen hen stadionverboden opleggen. We willen dit soort mensen niet binnen onze muren hebben en treden keihard op, nu en in de toekomst. Een strijd die wij graag aangaan en niet zullen opgeven.”

Match stilgelegd

Het is (helaas) niet het eerste incident in Nederland dit seizoen. In november werd een wedstrijd in de Nederlandse tweede klasse, tussen FC Den Bosch en Excelsior, enige tijd stilgelegd. Dat gebeurde nadat Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira door aanhangers van de thuisclub vanaf de tribune racistisch was bejegend. De aangeslagen Mendes Moreira moest door medespelers tot rust worden gebracht, scheidsrechter Laurens Gerrets besloot daarop het duel even te staken. De geviseerde speler scoorde even later wel de 1-2: karma.

Marco Van Basten onder vuur

Na de “miscommunicatie” van Den Bosch en de reactie van onder internationals als Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong, maakten de spelers in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie gezamenlijk een statement door in het daaropvolgende weekend tijdens de eerste minuut van alle wedstrijden niet te voetballen. De spelers bleven staan, terwijl op het scorebord de tekst “Racisme? Dan voetballen we niet” verscheen.

Nog in november ging levende legende Marco van Basten flink de mist in op de Nederlandse televisiezender Fox Sports. Na een interview met Frank Wormuth, de Duitse trainer van eersteklasser Heracles Almelo, was te horen hoe analist Van Basten in de studio “Sieg Heil” zei. Die groet werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt door de nazi’s. Extra pijnlijk was dat Van Basten samen met een aantal andere analisten door Fox uitgenodigd was om te praten over maatregelen tegen... racisme.