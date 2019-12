Politie moet zitting van Brusselse raadkamer verlichten met zaklampen

Brussel - In het Brusselse justitiepaleis wordt de uitdrukking “de donkerste dagen van het jaar” dezer dagen wel heel letterlijk genomen. Nadat dinsdag een zitting van de correctionele rechtbank alleen kon doorgaan nadat er een werflamp werd aangesleept, heeft de raadkamer donderdag een zitting moeten houden bij het licht van de zaklampen van de aanwezige politie.

“De voorzitter heeft dan maar beslist om de zitting te schorsen, in afwachting dat de lichten zouden hersteld worden”, meldt een advocaat die op de zitting aanwezig was.

Het probleem deed zich voor bij het begin van de zitting van de raadkamer. Eerst begon de verlichting te knipperen maar korte tijd later viel ze helemaal uit, terwijl de raadkamer net bezig was met de behandeling van een zaak. Om de pleidooien in die zaak toch nog te laten doorgaan, werd dan maar een beroep gedaan op de zaklampen van de aanwezige politieagenten. Eenmaal de zaak afgewerkt, besliste de voorzitter om de zitting te schorsen tot de verlichting zou hersteld zijn.

Het is niet het eerste maal deze week dat er in het Brusselse justitiepaleis problemen zijn met de verlichting. Zo had in zaal 01.7, de zaal waar de 24ste kamer haar zittingen houdt, één van beide TL-lampen die de zaal moeten verlichten het enkele maanden geleden al begeven. Afgelopen maandag begaf ook de tweede TL-lamp het, zodat het helemaal onmogelijk werd om nog zitting te houden in de zaal.

Dat werd maandag nog opgelost door de zitting te verplaatsen naar een naburige zaal maar die zaal, 01.6, werd dinsdag ingenomen door een andere kamer van de correctionele rechtbank. Daarop werd dan maar een werflamp of breedstraler aangesleept om de zitting in zaal 01.7 toch te kunnen laten doorgaan. Dinsdagnamiddag werden beide TL-lampen dan toch vervangen, zodat de zitting van woensdagnamiddag probleemloos kon plaatsvinden.