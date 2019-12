Paniek op vliegtuig wanneer vrouw roept dat ze alles gaat opblazen

Op een luchthaven in Istanbul heeft een vrouw flink wat paniek veroorzaakt. In een vliegtuig dat woensdagochtend op het punt stond te vertrekken richting Cyprus, beweerde een dame een terrorist te zijn. Ze dreigde er ook mee het vliegtuig op te blazen, maar bleek geen explosieven bij zich te hebben.

Amateurbeelden van verschillende passagiers brachten de dreigementen in beeld. Gehuld in een blauwe hoofddoek claimde ze lid te zijn van de Gülen-beweging. Die groepering wordt er door Turkije van beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de mislukte staatsgreep van 2016. In de tussentijd zwaaide ze ook met een boek, vermoedelijk ging het om de Koran.

Na enige tijd werd ze door de veiligheidsdiensten uit het toestel geëscorteerd. Na onderzoek bleken er geen explosieven in het toestel aanwezig te zijn.

