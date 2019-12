Hij is 8 jaar, verdient 23 miljoen per jaar en wellicht heeft u nog nooit van hem gehoord: Ryan is best verdienende YouTuber ter wereld

De best verdienende YouTuber ter wereld is voor het tweede jaar op een rij Ryan Kaji van Ryan’s World. Die Amerikaanse jongen is amper 8 jaar oud, maar genereert met zijn familiebedrijf een omzet van 23 miljoen euro. Hij heeft de perfecte verklaring voor zijn succes - “Mensen vinden mij leuk en grappig” - maar er zit wel degelijk meer achter.