Alan Shearer zet 3 Belgen in zijn Premier League-team van het decennium en strooit met lof: “Magie wanneer je het nodig hebt”

Foto: Action Images via Reuters

Eindejaar betekent lijstjes, ook voor analisten van de BBC. Premier League-legende Alan Shearer koos voor niet minder dan 3 Rode Duivels in zijn ideale elftal van de voorbij 10 jaar.

Alan Shearer (49) is met 260 doelpunten topschutter aller tijden in de Premier League. De Brit begon bij Southampton, maar maakte vooral bij Blackburn Rovers en Newcastle een karrevacht aan doelpunten.

In zijn ideale elftal van het voorbije decennium heeft Shearer nu plek voor 3 Rode Duivels. In de verdediging staat Vincent Kompany centraal. “Je kan je geen team van het decennium voorstellen zonder hem. Hij heeft alles wat je zoekt in een verdediger. Kompany heeft organisatietalent, scoort doelpunten op belangrijke momenten en heeft het respect van iedereen.”

Vincent Kompany in zijn periode bij Manchester City Foto: Photo News

Als gewezen aanvaller had Shearer ook graag met Kevin De Bruyne samengespeeld: “Hoe hij de ballen voor doel zwiept: zo zou ik ze graag aangeboden krijgen.”

Tenslotte heeft de analist ook een plaatsje voor Eden Hazard voorin. “Trucjes, dribbels en magie op het juiste moment: Eden Hazard heb je nodig als je iets heel speciaal aan je team wil toevoegen.”

De volledige elf van Shearer:

Petr Cech, Branislav Ivanovic, Vincent Kompany, John Terry, Kevin De Bruyne, N’Golo Kanté, Yaya Touré, David Silva, Wayne Rooney, Sergio Agüero en Eden Hazard.

Pep Guardiola is de favoriete coach van Shearer.