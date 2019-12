Israëlische luchtmacht valt wapenfabriek in Gazastrook aan

De Israëlische luchtmacht heeft een wapenfabriek van Hamas in de Gazastrook aangevallen, nadat een raket was afgevuurd op het zuiden van Israël door Palestijnse militanten, zo stelt het Israëlische leger donderdag. Het Israëlische afweersysteem Iron Dome heeft één raket onderschept, aldus het leger. Er zijn geen berichten over gewonden of doden.

Het leger herhaalde de islamistische beweging Hamas, die over de Gazastrook regeert, verantwoordelijk te houden voor alle raketten die vanuit de kustenclave worden afgevuurd.

Het Israëlische verbindingskantoor met de Palestijnen, COGAT, zei ook dat de visserijzone voor de Gazastrook wordt beperkt tot 18,5 kilometer, als reactie op de raketten.

Het conflict tussen Israël en Palestijnen in de Gazastrook escaleerde nadat in november Israël een belangrijke leider van de groep Islamitische Jihad om het leven had gebracht. Daarna werden raketaanvallen gelanceerd die op hun beurt met luchtaanvallen werden beantwoord. In totaal kwamen 36 mensen al om het leven, vooral Palestijnen. Beide partijen kwamen uiteindelijk tot een staakt-het-vuren dankzij bemiddeling van Egypte en de Verenigde Naties, hoewel af en toe nog schendingen plaatsvinden.