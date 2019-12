Deurne -

“Ik woon hier pas een maand. Een leuk welkomstgeschenk is dit”, zegt de 23-jarige Wannes. Zijn appartement in de Van Steenlandstraat in Deurne werd woensdagochtend vroeg doorzeefd met vijf kogels. Het lijkt vast te staan dat hij niet het doelwit van de aanslag was.