Zeldzame maanvis spoelt aan in Nieuwpoort

Nieuwpoort - Een niet-alledaags beeld woensdagmiddag op het strand van Nieuwpoort aan de Paul Orbanpromenade. Daar merkte een wandelaar een aangespoelde en gestorven maanvis op. Dat is de grootste vis in de categorie van de beenvissen.

Een aangespoelde maanvis hier is eerder zeldzaam. “Ze leven normaal in veel warmere zeeën zoals de zuidelijke Golf van Biskaje tussen Frankrijk en Spanje”, zegt marien bioloog Jan Haelters. “In de zomermaanden worden ze hier wel af en toe gezien. De vis die hier aangespoeld is, zal wellicht gedesoriënteerd zijn en kon niet op tegen de weersomstandigheden hier. Het ging om een eerder klein exemplaar van een halve meter en 88 centimeter hoog, terwijl de vis zelfs tot drie meter kan worden.” De vis werd intussen opgehaald en zal worden onderzocht. “Het kadaver was zelfs nog zeer vers en dus is de kans groot dat het dier aanspoelde en daarna stierf. Daarom is het nog uiterst geschikt voor onderzoek. We zullen het invriezen tot een instituut zich aandient voor wetenschappelijk onderzoek. De UGent toonde al interesse.”