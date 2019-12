Magnette en De Wever hadden woensdag discrete ontmoeting

PS-voorzitter Paul Magnette en N-VA-voorzitter Bart De Wever hebben elkaar woensdagvoormiddag ontmoet. Dat gebeurde buiten het kader van de federale regeringsonderhandelingen onder auspiciën van informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR), zo schrijft Le Soir donderdag op zijn website. Het bericht werd nog niet officieel bevestigd.

De ontmoeting zou hebben plaatsgevonden op het hoofdkwartier van de PS aan de Keizerslaan. Daags voordien had PS-kopstuk Rudy Demotte in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gemaakt dat een regering van PS met N-VA geen optie is. Het is dan ook speculeren waarover beide tenoren het precies hebben gehad.

De vraag is ook of de ontmoeting een invloed heeft op het verdere verloop van de missie van de informateurs, die vrijdag verslag uitbrengen bij de koning. In de omgeving van de informateurs valt te horen dat het “goed is dat er gepraat wordt”.