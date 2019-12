Schutter en drie andere verdachten van Thalys-aanslag moeten voor assisen verschijnen

De onderzoeksrechter belast met het onderzoek naar de verijdelde aanslag aan boord van een Thalys-trein Amsterdam-Parijs in de zomer van 2015 heeft een assisenproces bevolen voor hoofdverdachte Ayoub El Khazzani en drie andere verdachten. Dat heeft het Franse persagentschap AFP donderdag vernomen uit eensluidende bronnen.

El Khazzani wordt doorverwezen voor “poging tot moorden voor een terroristische organisatie” en “terroristische bendevorming”. Ook Bilal Chatra, Mohamed Bakkali en Redouane Sebbar zullen voor assisen moeten terechtstaan: de eerste twee voor “medeplichtigheid aan poging tot moorden voor een terroristische organisatie en terroristische bendevorming”, de laatste voor “terroristische bendevorming”.

Een vierde verdachte, Youssef Siraj, werd dan weer buiten vervolging gesteld. De elementen te zijner laste waren onvoldoende, aldus de onderzoeksrechter. Siraj werd ervan verdacht El Khazzani in Brussel onderdak verschaft te hebben.

Op 21 augustus 2015, enkele maanden voor de aanslagen van 13 november in Parijs, opende El Khazzani het vuur in een Thalys-trein. Hij was op die trein gestapt in Brussel en was gewapend met een kalasjnikov en negen volle laders. De Marokkaan, toen 26 jaar oud, werd aangestuurd door Abelhamid Abaaoud, de coördinator van de cel van terreurgroep IS die de aanslagen in Frankrijk en België pleegde in 2015 en 2016.

Hij verwondde twee passagiers alvorens hij overmeesterd werd door onder meer Amerikaanse militairen die met vakantie waren en die op die manier een bloedbad vermeden.

Mohamed Bakkali wordt ervan verdacht een belangrijke logistieke rol gespeeld te hebben in de IS-cel. Zo wordt hij in verband gebracht met verschillende safehouses waar de daders van de aanslagen in 2015, maar ook die van de aanslagen in Zaventem en Brussel op 22 maart 2016, zich schuilhielden. Hij werd opgepakt op 26 november 2015, bijna twee weken na de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs.