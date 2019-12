Te koop: naam van stadion van Tottenham

Tottenham Hotspur speelt sinds april vorig jaar in een gloednieuwe stadion. Voorzitter Daniel Levy is nu op zoek naar een kandidaat om zijn naam aan het stadion te geven waar Jan Vertonghen en Toby Alderweireld hun thuismatchen spelen. Prijskaartje: 30 miljoen euro per jaar.

Wie geïnteresseerd is, zou een engagement van 15 jaar moeten aangaan volgens The Telegraph. Alles bijeen komt dit dus op een slordige 440 miljoen euro. Tottenham zou hiermee de duurste voetbalclub ter wereld worden met een sponsor in zijn stadionnaam. Ter vergelijking: vliegmaatschappij Etihad uit de Emiraten betaalt de buren uit Manchester City 25,8 miljoen euro per jaar. Dichter bij huis zou Lotto omgerekend zo’n 1,35 miljoen euro per jaar op de bankrekening van Anderlecht bijschrijven.

Op jaarbasis zou Tottenham zelfs de lucratiefste naamsponsoringsdeal uit de geschiedenis kunnen doen. Die is nu in handen van Scotiabank in Canada. De Scotiabank Arena is de naam van de thuishaven 3 verschillende sportploegen. De Toronto Raptors in de NBA, Toronta Maple Leafs in de NHL en Toronto Rock in de National Lacrosse League. De deal van Scotiabank is 575 miljoen euro waard, gespreid over 20 jaar, wat neerkomt op 28,8 euro.

“Het volledige plaatje moet kloppen”

Voorzitter Levy heeft wel strenge criteria in zijn hoofd voor de potentiële koper: “We gaan de naamsponsoring enkel aan met het juiste merk, in de juiste sector, voor een correct bedrag. Als aan een van deze drie criteria niet voldaan wordt, komt een bedrijf niet in aanmerking.”

Er is wel een niet onbelangrijk detail in de hele zaak: voorlopig is nog geen enkele naam gevallen die concreet geïnteresseerd zou zijn in de deal. “Op dit moment hebben we nog geen bedrijf gevonden dat aan de criteria voldoet. Dus neen, we zijn nog met geen enkel bedrijf concreet aan het onderhandelen”, bekent Levy.

Het vorige stadion, White Hart Lane, werd eind 2017 volledig afgebroken. Het was fel verouderd en met zijn capaciteit van amper 36.000 zitjes te beperkt voor een topclub. Het nieuwe Tottenham Hotspur Stadium werd met forse vertraging op dezelfde site gebouwd.