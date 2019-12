Antwerpse politie zoekt naar vermiste Max Meijer in buurt van Eilandje

Antwerpen - De Antwerpse politie houdt momenteel een zoekactie in de buurt van het Eilandje. Er wordt gezocht naar Max Meijer, de Nederlandse man die op 8 december spoorloos verdween.

“Wij houden vandaag een zoekactie in het Bonapartedok, het Willemdok, het Kattendijkdok en het Sasdok”, legt politiewoordvoerder Willem Migom uit. “Daarbij worden de sonarboot van de federale politie en duikers van de Civiele Bescherming ingezet.”

De zoekactie was sowieso gepland, en is dus niet als gevolg van een eventueel binnengelopen tip na de oproep in de uitzending van ‘Faroek’, afgelopen dinsdag. “Er is nog geen doorbraak”, klinkt het. Sinds die uitzending kreeg de politie al 20 tips die mogelijk kunnen helpen met de zoektocht naar de vermiste man.

De 23-jarige Max Meijer was op 8 december na een nachtje stappen met een vriend gaan eten in een pitazaak in de Schippersstraat, maar daarna raakten ze elkaar kwijt. De vriend wachtte nog twee uur op hem bij de auto van Max, maar nam uiteindelijk een taxi naar huis.

Van de Oudeleeuwenrui liep Max het Van Schoonbekeplein over, richting MAS, om daarna de Nassaubrug over te steken. Langs het water stapte hij naar de Londenbrug, waar hij opnieuw werd gefilmd. Daarna sloeg hij linksaf richting de Amsterdamstraat. Na het kruispunt met de Bataviastraat kwam Max niet meer in beeld.

Enkele dagen geleden werd er in het VTM-programma ‘Faroek’ een nieuwe oproep tot getuigen gelanceerd. Er werden onder meer beelden getoond van zijn parcours die nacht en van een man die mogelijk Max’ jas die zondagochtend heeft gevonden.

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM