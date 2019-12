Wasmachinefabrikant onder vuur door smeulende machines: enkel investeerders werden gewaarschuwd

Het wasmachinemerk Whirlpool ligt momenteel zwaar onder vuur. De bazen van de fabrikant wisten al in oktober dat bepaalde modellen een defect vertoonden, maar zijn pas sinds deze week een terugroepactie gestart. Dat de situatie zeer ernstig is, bewijst een filmpje op sociale media. Daarop valt te zien hoe een wasmachine zelfs begint te smeulen door de technische mankementen.

De wasmachine op de video is in het bezit van Vicci Marshall, een leerkracht uit Engeland. “Gelukkig stond ik ernaast, let op jullie wasmachines!”, vertelde ze op Twitter. Vreemd genoeg reageerde het bedrijf nadien dat haar model niet op de lijst van defecte modellen stond. De reacties bleven niet lang uit: vele misnoegde klanten lieten weten dat ook zij te kampen hadden met problemen en ook hun exemplaar niet op de lijst te vinden was. Het gaat hierbij om oververhitting bij het sluitingsmechanisme van de deur.

Nu geweten is dat de bedrijfstop al maanden op de hoogte was van het probleem en enkel de investeerders meteen inlichtten, is de woede bij de klanten enkel maar toegenomen. Intussen zijn al meer dan een half miljoen wasmachines teruggeroepen. Getroffen klanten zullen geen vergoeding krijgen van Whirlpool.

