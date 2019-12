23ste minuut is nog steeds speciaal voor Philippe Clement en Jacky Mathijssen: “Even connectie met François Sterchele”

Club Brugge-coach Philippe Clement wordt emotioneel wanneer hij in “T1” praat over de connectie die hij telkens voelt met zijn verongelukte ploegmaat François Sterchele, wanneer de Club-supporters in de 23ste minuut applaudisseren. Jacky Mathijssen, trainer van Club in 2008 toen de 26-jarige spits in een auto-ongeval om het leven kwam, heeft het over een doos die af en toe weer opengaat.

“Je voelt dat, dat heeft wel bij iedereen een bepaalde plaats in zijn leven gekregen”, bekent Jacky Mathijssen. “Dat is een doos die bij iedereen nog af en toe terug opengaat. Eén van de laatste keren dat ik op Club ben geweest vond ik het ook gepast om die drieëntwintigste minuut mee te klappen. Ook al zat ik als coach aan de andere kant. Dat kon ik niet zomaar voorbij laten gaan.”

“Voor mij is dat gewoon respect naar François toe”, zegt Philippe Clement. “Dat heeft niks te maken met supporters. Ik vind het heel mooi dat ze dat doen. Ongetwijfeld zijn er heel wat supporters die er toen niet bij waren, die het nu ook doen. Voor mij is dat gewoon even connectie met François, op dat moment. Waarbij het op dat moment soms wel moeilijk is om te focussen op uw eigen match. Dus soms doe ik het eens korter, soms doe ik het heel de minuut mee. Maar dat blijft een connectie met hem.”

Foto: Photo News

Foto: BELGA

Foto: BELGA

De vijfde aflevering van T1 gaat over ‘De Tribune’ en start vrijdag om 22u40 op Play Sports 1. Ook deze keer zijn Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Yves Vanderhaeghe, Bob Peeters, Jacky Mathijssen, Ariël Jacobs, Georges Leekens en Glen De Boeck de gesprekspartners.