Man vertrekt in ziekenhuiskleed uit Sint-Pietersziekenhuis en is sindsdien vermist

Een 47-jarige man heeft dinsdag het Sint-Pietersziekenhuis verlaten en is sindsdien spoorloos. De man heeft medische zorgen nodig.

Op dinsdag 17 december 2019, omstreeks 13u00, verliet de 47-jarige Stefan Lavinica het Sint-Pieter ziekenhuis in de Hoogstraat in Brussel. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een ziekenhuiskleed en een vest met groene, witte en beige strepen.

Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Stefan is 1m60 lang en mager. Hij heeft donker haar en een sik. Hij spreekt Roemeens en Spaans en kan verward overkomen. Hij heeft medische zorgen nodig. Hebt u Stefan Lavinica gezien of weet u waar hij verblijft, vraagt de federale politie om contact op te nemen met de speurders via het gratis telefoonnummer 0800/30 30 0. Getuigenissen kunnen ook worden gestuurd naar opsporingen@police.belgium.eu