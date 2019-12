VTM is op zoek naar nieuwe weerman of -vrouw om Jill Peeters te vervangen, maar wat moet je daarvoor kunnen en hoe zien je werkdagen er dan uit?

Jill Peeters (44) neemt na negentien jaar afscheid als weervrouw, donderdagavond trekt ze de deur bij VTM achter zich dicht. Intussen is de televisiezender gretig op zoek naar een opvolger of opvolgster. Maar, wat moet je kunnen om de nieuwe weerman of weervrouw te worden? Hoe zien de werkdagen er uit en wat zijn de moeilijkheden? Wij vroegen het aan VTM-weermannen David Dehenauw en Frank Duboccage.