Verstrooide leverancier vult Super 98-tank met diesel

Zwalm - Opvallende oproep van een benzinestation in Zwalm (Oost-Vlaanderen). Wie brandstof heeft getankt en problemen heeft met zijn wagen, moet zich zo snel mogelijk melden. De leverancier heeft immers de tank van Super 98 gevuld met diesel. Een foutje dat veel geld kan kosten.

Het benzinestation Gabriëls aan de Hundelgemsebaan in Zwalm excuseert zich bij alle klanten die hinder ondervinden na het tanken. “Het is de tweede keer dat we dit meemaken, een jaar of vijf geleden gebeurde het ook al eens. Ook door een menselijke fout”, zegt Kristof Gabriëls.

De leverancier vulde woensdatg de bezinetank met diesel.

Wie problemen heeft met zijn voertuig na een tankbeurt, wordt gevraagd zich te melden.

Hoeveel chauffeurs dat intussen al deden, is niet bekend. “Donderdagmiddag hadden we al zes klachten, mogelijk volgens er nog”, klinkt het.

Twee jaar geleden leverde een verstrooide brandstofleverancier ook al in Meise (Vlaams-Brabant), per ongeluk benzine in plaats van diesel. Verschillende wagens vielen toen stil. De schade liep hoog op. Maar de verzekeringsmaatschappij nam alle kosten op zich.

Benzine in dieselauto geeft grootste problemen

“Dieselauto’s die per ongeluk worden volgegooid met benzine, zijn sowieso de ergste vorm van verkeerd tanken. In diesel zit een soort paraffine om de brandstofpomp te smeren. Als je dan verkeerd tankt met benzine, loopt al snel de hele pomp vast. Diesel in een benzineauto zorgt ook voor problemen, maar minder wanneer je benzine in een dieselauto tankt. “Diesel is gemaakt op basis van cetaan, benzine op basis van een octaan. Dat verwijst naar het octaangehalte 95 of 98. Octaan heeft een vonkje nodig om tot ontbranding te komen. Diesel is zelfontbrandend. Als je diesel in een benzineauto gooit, krijg je vroegtijdige ontbranding met grote kans op motor- en katalysatorschade”, klinkt het bij de pechverhelpingsdiensten.

Wat u doen indien u verkeerde brandstof neemt?

Wanneer je benzine in plaats van diesel of omgekeerd getankt hebt, zijn er 3 mogelijkheden, klinkt het bij Touring.

*Je merkt de fout op tijdens het tanken: zet je auto in neutraal en duw hem naar een plaats waar hij veilig en niet in de weg van andere weggebruikers staat.

*Je merkt de fout op tijdens het rijden: parkeer je auto onmiddellijk op een veilige plaats en zet de motor af.

*Je merkt de fout niet op: je motor zal automatisch afslaan. Gezien je motor niet gebouwd is om te werken op diesel en benzine, zal dit allicht nog binnen een straal van 1 kilometer van het tankstation gebeuren.

Touring Fuel Rescue (070 344 777) komt ter plaatse het probleem oplossen met speciaal uitgeruste wagens. “De verkeerde brandstof wordt ter plaatse uit de tank gezogen en de tank en leidingen worden gezuiverd. Hierdoor kan je snel weer de weg op en bespaar je aanzienlijk op je eindfactuur.”

Touring Fuel Rescue is een service van Touring voor alle autobestuurders die verkeerd getankt hebben, dus ook niet-Touringleden!