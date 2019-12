Antwerps procureur wil afzonderlijk veiligheidsplan voor hele havengebied

Antwerpen - Antwerps procureur Franky De Keyzer wil samen met zijn Oost-Vlaamse collega Johan Sabbe een veiligheidsplan uitwerken voor het hele Antwerpse (en Waasland-) havengebied. Dat heeft De Keyzer donderdag aan De Standaard verklaard naar aanleiding van de drie schietincidenten in Deurne. Er zijn aanwijzingen dat die incidenten net als tientallen eerdere soortgelijke feiten gelinkt zijn aan de drugsproblematiek in en rond Antwerpen.

Een veiligheidsplan voor het havengebied zou los staan van, en breder gaan dan het Stroomplan, dat specifiek bedoeld is om verschillende overheidsdiensten samen te krijgen in de strijd tegen drugscriminaliteit. Het zou te vergelijken zijn met de zonale veiligheidsplannen van lokale politiezones, waarin die voor een periode van vijf jaren bepalen wat ze zullen doen en wie ze daarvoor inschakelen. “Voor een plek zoals de haven bestaat zo’n plan niet”, zegt De Keyzer. “Met mijn Oost-Vlaamse collega Sabbe heb ik samengezeten om daaraan te remediëren: we moeten de havengebieden bekijken als een zone met een eigen veiligheidsproblematiek, waar ook verschillende diensten actief zijn. Het gaat niet alleen over drugs, maar over uiteenlopende veiligheidsproblemen: van drugsproblematiek over milieucriminaliteit tot auto’s die ‘van een boot vallen’.”

De Keyzer stelt verder dat er al “mooie resultaten” in drugsdossiers geboekt zijn. “Er zijn recent aanhoudingen geweest en we zijn ervan overtuigd dat we op de juiste weg zijn”, zegt hij.