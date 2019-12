Gerookte zalm uit de rekken gehaald

Een slechter moment kan niet. Net voor de feesten wordt gerookte zalm van ‘Baltique’ en ‘Traiteur’ uit de rekken gehaald omdat er sporen van Listeria monocytogenes zijn ontdekt.

Naar aanleiding van een melding van het RASFF (systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders), is de aanwezigheid van Listeria monocytogenes aangetoond in gerookte zalm ‘Baltique’ 4 sneetjes of 200 g en van het merk ‘Traiteur’.

Deze producten werden verkocht via viswinkels.

Het FAVV vraagt om deze producten niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt.