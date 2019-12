West-Vlaming slaagt er maar niet in afspraak te maken via slimme speaker: “Jij komt uit China zeker, meisje?”

Ieper -

Technologie is niet alles, zeker niet als er hier en daar spraakverwarring is omdat een slimme speaker uit Nederland lijkt te komen en op een taalbarrière stuit. Dat ondervond Bert Vanpeteghem vorige week toen hij via Google Assistant een afspraak wilde vastleggen. De Ieperling moest om 10.30 uur bij de bank zijn, maar hij slaagde er niet in dat duidelijk te maken, tot zijn grote ergernis. Uiteindelijk stelde zijn verloofde voor “half elf” te zeggen, waardoor het euvel iets vlotter opgelost raakte. “De afspraak zelf was ik dan bijna vergeten. Stel je voor”, klinkt het bij de papa van twee dochtertjes.