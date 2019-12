Neven herdenken overleden Wies (39) met 75 kilometer lange fietstocht, kaarten en opmerkelijke actie

Asse - Zoals hun overleden neef Wies (39) het gewild had, trekken zondag vier mannen op de fiets vanuit Asse naar Kortrijk met een som geld voor Stichting tegen Kanker. “Zijn laatste wens waren geen bloemen maar schenkingen voor de strijd tegen kanker”, zegt Carlo Pessemier (32), een neef van Wies.

Twee jaar lang had Wies Van Dooren (39) gevochten tegen kanker toen zijn moegestreden lichaam de strijd eind 2018 definitief staakte. Zijn vrouw Nathalie Steps verloor haar echtgenoot, hun kindjes Gust en Noor hun papa. Ook het hart van de familie en de vele vrienden van Wies liep over van verdriet. De dertiger was erg graag gezien in Asse en omstreken.

“De laatste wens van Wies was dat er geen bloemen zouden zijn op zijn begrafenis, maar dat iedereen een schenking zou doen aan de Stichting Tegen Kanker”, zegt Carlo Pessemier (32) uit Asse, een neef van Wies. “De familie en de vriendin hebben toen besloten om er een actie voor De Warmste Week van te maken. Vorig jaar deden we dat een eerste keer en haalden we 2.900 euro bijeen.”

The Challenge

Ook dit jaar wordt Wiesen for Life - een verwijzing naar zijn naam en het kaartspel - georganiseerd. “Er zijn twee acties”, zegt Carlo. “Ten eerste hebben we de voorbije weken speelkaarten verkocht voor 5 euro. Het tweede luik is een avond die we organiseren in café Murphy’s in Asse, de stamkroeg van Wies. Iedereen is daar welkom om te kaarten, herinneringen op te halen of gewoon een pint te drinken ter ere van Wies. De volledige opbrengst van dat alles gaat naar Stichting Tegen Kanker.”

Carlo en drie andere neven van Wies gaan dat bedrag zondag afgeven in Kortrijk, waar de Warmste Week van Studio Brussel dit jaar haar tenten heeft opgeslagen. Die 75 kilometer gaan ze met de fiets afleggen - ze noemen het “The Challenge” - en het laatste deel te voet. “Per consumptie die op vrijdag genuttigd wordt, moeten wij op zondag 20 meter stappen in plaats van fietsen. Hoe meer er gedronken wordt, hoe meer wij moeten stappen. En daar hebben we niet op getraind (lacht).”

3.750 consumpties

Toch lijkt de kans groot dat het grootste deel gefietst zal worden. 75 kilometer komt overeen met ongeveer 3.750 consumpties. “Maar we denken wel dat we met de hulp van alle vrienden en familie van Wies aan 25 kilometer stappen kunnen komen.”

Nathalie, de vrouw van Wies, zet mee haar schouders onder de actie en zal het laatste stuk mee te voet afleggen. “Wies is op het einde van het jaar gestorven, dus voor haar is dat altijd een moeilijke periode”, zegt Carlo. “Het is leuk dat ze die tijd met vrienden en familie kan doorbrengen en zo haar zinnen kan verzetten. Zij steunt ons door dik en dun, en wij haar ook.”

Wiesen For Life vindt plaats op vrijdag 20 december vanaf 20 uur in café Murphy’s in Asse. Meer info over de actie vind je op wiesenforlife.be .