Zes nieuwe, bekende sportgezichten bij de Belgische voetbalbond: “Zij voegen verfrissende en waardevolle inzichten toe aan onze debatten”

Zes nieuwe gezichten zetelen sinds vandaag in de hervormde Algemene Vergadering van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Het gaat om ex-hockeyspeelster Charlotte De Vos, City Pirates-voorzitter Michel Pradolini, voormalige Red Flame Aline Zeler, ex-tafeltennisser Jean-Michel Saive, ex-Rode Duivel Mbo Mpenza en Jos Verschueren, director sports management aan de Vrije Universiteit Brussel. “De perspectieven op sport en voetbal die zij meebrengen vanuit hun specifieke achtergronden zullen onze debatten verrijken”, zegt CEO Peter Bossaert.

De Algemene Vergadering van de Koninklijke Belgische Voetbalbond is op donderdag 19 december voor het eerst doorgegaan in haar nieuwe vorm met 71 leden. Voor het eerst werden zes onafhankelijke leden toegevoegd aan de Algemene Vergadering, die in het verleden alleen vertegenwoordigers van de Pro League, van de Franstalige vleugel ACFF en van de Nederlandstalige vleugel Voetbal Vlaanderen telde.

“We zijn ervan overtuigd dat deze zes onafhankelijke leden onze debatten zullen verrijken en meer diversiteit zullen brengen”, vertelt CEO Peter Bossaert. “Vanuit hun competenties in specifieke domeinen, hun achtergronden als topsporter, op het terrein van maatschappelijke projecten of als academicus zullen ze een meerwaarde zijn en ons helpen in de verdere modernisering van onze organisatie. Als federatie van de toekomst willen we verder nadenken over thema’s zoals de socioculturele rol van sport, gendergelijkheid, diversiteit, integratie en de uitbouw van een coherent sportmanagementbeleid.”

Budget van 4 miljoen euro

Daarnaast is het ook de eerste Algemene Vergadering binnen de vereenvoudigde structuur die opgenomen werd in het 11-puntenplan en het afgelopen jaar is doorgevoerd door de KBVB. In de nieuwe structuur is het Uitvoerend Comité verdwenen en bestaat de Voetbalbond als vzw voortaan uit volgende organen met elk hun specifieke bevoegdheden, meer bepaald de verruimde Algemene Vergadering (71 leden), de Hoge Raad voor het Voetbal die instaat voor het reglement, de Raad van Bestuur en tenslotte het management, dat instaat voor het dagelijks beheer.

Tijdens de Algemene Vergadering is het budget voor 2020 toegelicht en goedgekeurd. De KBVB verwacht volgend jaar af te kunnen sluiten met een positieve balans van zo’n 4 miljoen euro, het gevolg van een nettoresultaat van 1,1 miljoen euro en 2,9 miljoen euro uit de fondsen van het WK in Rusland. Daarnaast werd een update over het 11-puntenplan voorgesteld evenals de strategie van de KBVB voor de komende 3 jaar (2020 t.e.m. 2022) en de activiteiten in het kader van 125 jaar KBVB.

Jean-Michel Saive, Aline Zeller, Charlotte De Vos, Mbo Mpenza en Michel Pradolini Foto: Photo News

Dit zijn de zes nieuwe onafhankelijke leden Algemene Vergadering:

Charlotte De Vos

36 jaar oud, afkomstig uit Brasschaat

Ex-hockeyspeelster en Olympiër in 2012

Voormalige kapitein nationaal damesteam Red Panthers

Loopbaancoach en ondernemer

Mbo Mpenza

43 jaar, afkomstig uit Grez-Doiceau

Ex-Rode Duivel met 56 caps

Bezieler van de Mbo Mpenza Challenge

Sportzelfstandige

Michel Pradolini

57 jaar oud, afkomstig uit Antwerpen

CEO van International Food Services, mondiaal bedrijf gespecialiseerd in maritieme catering

Voorzitter van City Pirates, sociaal voetbalproject waar 1.200 Antwerpse kinderen bij aangesloten zijn

Jean-Michel Saive

50 jaar oud, afkomstig uit Luik

Ex-tafeltennisprof en voormalig nummer 1 van de wereld

Deelgenomen aan 7 Olympische Spelen

25 keer Belgisch Kampioen, 22 keer deelgenomen aan WK tafeltennis

Jos Verschueren

54 jaar, afkomstig uit Lennik

Director Sports Management aan de Vrije Universiteit Brussel

Oprichter International Football Business Institute

Managing Director bij Com Together, gespecialiseerd in sport communicatie en sport marketing

Aline Zeller

36 jaar oud, afkomstig uit Libramont

Coach beloften PSV Eindhoven Dames

Recordinternational Red Flames met 110 caps

Negen keer op rij Belgisch kampioenschap gewonnen als speelster