Michel Lelièvre in elkaar geslagen

Michel Lelièvre, de voormalige kompaan van Marc Dutroux, is woensdag aangevallen in Anderlecht. Het Brusselse parket bevestigt dat er een onderzoek is geopend voor opzettelijke slagen en verwondingen en beschadiging.

De daders zijn het opvangtehuis waar Lelièvre verblijft in Anderlecht binnengedrongen om hem een pak slaag te geven. Of hij gewond raakte, wilde het parket niet bevestigen. De daders hebben ook zijn kamer overhoop gehaald.

“Het Brusselse parket is dan ook een onderzoek gestart wegens opzettelijke slagen en verwondingen tegen mijnheer Lelièvre en wegens beschadiging”, zegt de parketwoordvoerder aan Nieuwsblad.be

Volgens de politie krijgt Lelièvre hij geen speciale bescherming sinds hij werd vrijgelaten maar beseft hij wel dat iedereen hem haat. Daarom dat hij zich amper op straat laat zien.

Michel Lelièvre heeft op 2 december de gevangenis onder strikte voorwaarden mogen verlaten. Zo mag hij geen drank of drugs gebruiken en mag hij niet in de buurt komen waar zijn slachtoffers of hun nabestaanden wonen.

Omdat niemand hem wilde opnemen na zijn vrijlating of omdat niemand hem een kamer wilde verhuren, verblijft hij tijdelijk in een opvangtehuis voor daklozen in Anderlecht. Daar is hij woensdag tussen 12 u. en 13 u. aangevallen.

Michel Lelièvre werd in 2004 veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf voor de ontvoering van minderjarigen, bendevorming en drugshandel. Dutroux zelf kreeg levenslang.

