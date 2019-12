Automobilist negeert rood licht, maar kan aanstormende trams niet meer ontwijken

Een Tsjechische bestuurder was iets te haastig of lette even niet goed op toen hij een kruispunt passeerde. Hij negeerde het verkeerslicht dat op rood stond, maar droeg daar onmiddellijk de gevolgen van. De automobilist kon twee aanstormende trams niet meer ontwijken en werd ertussen gesandwicht. Er kwam grof geschut aan te pas om het te bevrijden, maar er raakte niemand gewond.