Ontslagen Leonid Slutski vindt onderdak bij Rubin Kazan

Leonid Slutski heeft drie weken na zijn ontslag bij het Nederlandse Vitesse met Rubin Kazan al een nieuwe werkgever gevonden. Bij de nummer dertien uit de Russische hoogste klasse ondertekende de voormalige bondscoach van Rusland een contract voor vijf jaar, zo maakte de club donderdag bekend.

De 48-jarige Slutski stapte op 29 november op bij Vitesse na het verlies van de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen (3-2). Vitesse leed in Friesland de vijfde nederlaag op rij, een evenaring van een negatief clubrecord. Slutski was bezig aan zijn tweede seizoen in Arnhem.

Rubin Kazan ontsloeg maandag Roman Sjaronov na een reeks teleurstellende resultaten. In de laatste zeven wedstrijden kon de ex-club van Maxime Lestienne niet meer winnen.