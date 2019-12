Pootafdrukken wijzen op tweede wolf in ons land: zal het dier hier blijven en is het een nieuwe partner voor wolf August?

Oudsbergen -

Er is zo goed als zeker een tweede wolf in ons land, zo melden Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) en het Agentschap voor Natuur en Bos. Bewijs daarvoor zijn pootafdrukken in het Limburgse Oudsbergen die “met vrij hoge zekerheid” van een wolf zijn, en zeker niet van mannetje August zijn. Al is nog de vraag of het beest gewoon op doortocht is of effectief hier blijft.