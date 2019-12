Veel voetbalfans op vakantie? Oké, dan start de Eredivisie start komend seizoen later

De start van het komende voetbalseizoen in de Eredivisie is in het weekeinde van 15 en 16 augustus 2020. Dat is twee weken later dan dit seizoen. De Nederlandse Voetbalbond KNVB houdt daarmee rekening met het feit dat veel fans begin augustus nog op vakantie zijn en het voor clubs een interessante periode is om bijvoorbeeld nog vriendschappelijke toernooien in het buitenland te spelen.

De competitie eindigt ook later: op 16 mei 2021. Dat is geen probleem omdat er in de zomer van 2021 geen EK of WK is. In de Eredivisie zijn er twee midweekse speelrondes (2-4 februari en 20-22 april).

In België wordt de Jupiler Pro League op vrijdag 24 juli 2020 afgetrapt, twaalf dagen na de finale van het EK in Londen. Het is tevens de dag van de openingsceremonie van de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio.