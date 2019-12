Ook in avondspits nog hinder door spoorstaking

Ook in de avondspits blijven de gegarandeerde treinen ervoor zorgen dat de treinpendelaars die ondanks de staking van de socialistische en liberale vakbond bij het spoor op de trein gerekend hadden, naar huis kunnen sporen. Volgens NMBS-woordvoerder Dimitri Temerman rijden de helft van de IC-treinen en één op de drie van de L- en S-treinen.

De P-treinen die op de piekuren rijden, zijn afgeschaft. De spoorwegmaatschappij raadt reizigers aan om tot net voor hun vertrek haar reisplanner (op de website of in de app) te raadplegen.

Om 22.00 uur zal de staking beëindigd worden, maar dat betekent volgens de woordvoerder van het spoorbedrijf niet dat alles meteen weer volgens het boekje zal verlopen. Veel hangt af van waar de treinen zich op dat ogenblik bevinden. “Vermoedelijk zullen een aantal treinen geschrapt worden, maar morgenvroeg moet alles weer normaal verlopen”, aldus Dimitri Temmerman.

De treinstaking kadert in het vastgelopen overleg over een sociaal akkoord 2020-2022 voor het spoorpersoneel. Ze is een initiatief van ACOD Spoor en SOA Spoor. Ook de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorpersoneel (OVS) sloot zich bij de oproep aan. De stakers eisen het behoud van de 36 urenwerkweek voor het voltallige personeel en een loonsverhoging van 1,1 procent.