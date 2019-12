Geblinddoekt binnengeleid en elke seconde gecontroleerd: zo zwaar beveiligd is de inrichting waar meest beruchte crimineel van Nederland Ridouan Taghi zit

Het leven in de extra beveiligde inrichting in Vught is extreem zwaar en eenzaam, vertellen deskundigen. De gevangenis waar Ridouan Taghi - de meest beruchte crimineel van Nederland - vastzit en waar hij zojuist heeft gesproken met zijn advocaat Inez Weski, is het Alcatraz van Nederland. Maar dan nog strenger. Want niemand wist te ontsnappen.