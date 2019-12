Sociale onrust bij Coca-Cola laat zich al voelen in kleinere winkels

Er kan geen vrachtwagen in of uit bij Coca-Cola Foto: Belga

Ook vandaag, donderdag, werden distributiecentra van Coca-Cola geblokkeerd. Dat heeft een beperkte impact op de bevoorrading van winkels, zegt de frisdrankgigant.

Bij distributiecentra van Coca-Cola in Vlaanderen en Wallonië werden blokkades opgeworpen. Dat bevestigt het bedrijf. Woensdag voerden de vakbonden ook al acties. De blokkades zorgen voor een “beperkte impact” op de bevoorrading, aldus de frisdrankreus.

De distributiecentra van Coca-Cola in Gent, Antwerpen, Hasselt, Heppignies en Chaudfontaine worden sinds woensdag geblokkeerd door de vakbonden. Aanleiding is een herstructurering die in januari werd aangekondigd. Coca-Cola maakte toen plannen bekend om twee van haar vijf distributievestigingen te sluiten, in Hasselt en Heppignies. Dat overleg zit strop.

Het bedrijf heeft al een verzoening aangevraagd. “We blijven ons inspannen om de dialoog met de sociale partners open te houden en hopen op een snelle resolutie. Door omstandigheden ziet het er naar uit dat de officiële mediatie pas in januari zal plaatsvinden”, aldus het bedrijf.

Intussen verwacht het bedrijf, in functie van de duurtijd van de acties, een beperkte impact op de bevoorrading van de klanten van Coca-Cola. “Een paar kleinere winkels ondervinden minder bevoorrading dan normaal”, aldus een woordvoerster.

Het is niet duidelijk of de actie ook de komende dagen zal aanhouden en of winkels dan zonder Cola zullen komen te zitten.