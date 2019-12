10 jaar geleden mochten slechts elf huiseigenaars in Doel blijven: wij zochten uit wat er van hen is geworden

Exact tien jaar geleden verstreek het woonrecht in Doel, het polderdorp dat wordt bedreigd door de uitbreiding van de Antwerpse haven. ­Alle huurders moesten vertrekken. Alleen de ­overgebleven elf huiseigenaars mochten blijven, zonder te weten wat de toekomst zou brengen. Wim ­Dehandschutter kampeerde er in 2009 een week voor de krant en keert tien jaar later ­terug.